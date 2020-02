Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Onstwedde

ONSTWEDDE – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling rond Onstwedde. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Wandeling Landschapspark Onstwedde-Roege Wilt-Ruiten Aa-Mussel-Aa-Ter Wupping.

Woensdagmorgen 05-02-2020 op stap met 62 wandelaars. Het weer beetje vorstig weer -1 graden en op Eelde zelfs -6. Werd dus eerst autoramen krabben vanmorgen om bij onze startpunt te Onstwedde te komen. Onderweg kwam al mooi de zon op. Dat belooft dus een mooie wandeling te worden. En dat was het ook de zon kwam er goed door en werd dus een warme wandeling. De wandelaars hadden de keuze of 8 of 10 te wandelen met wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg. Startpunt bij Snackbar ’t Wold – route door Onstwedde naar Landspark Onstwede naar de Roege Baarg met uitkijktoren langs de beek Mussel Aa – beekdal ruiten Aa – Ter Wupping – andere kant Roege Baarg – Sterenborg- terug naar Onstwedde. We kwamen over vele mooie paden door de mooie bossen en over de heide.

Roege Baarg: Roege Wilt is de hoofdpersoon in een verhaal van de in 1860 in Onstwedde geboren onderwijzer Ammo Hendrikus Smith. De mythe wil dat Roege Wilt vocht, stal en dieren mishandelde. Roege Wilt woonde in een hol in de grond op de Roege Baarg, een zandheuvel bij ter Wupping. En in Ter Wupping kwam hij op mysterieuze wijze om het leven.

Uitkijktoren Roege Baarg: Beklim de uitkijktoren en kijk uit over het beekdal van de Mussel Aa en de oude essen. Door de hoogteverschillen vergeet je dat je in Groningen bent.

Ter Wupping: leidt je langs de essen en beekdalen van Westerwolde. Bijzonder aan deze route is: dat je in een gebied loopt met veel hoogteverschil: met akkers op de hoge delen en het beekdal laag in het landschap. Een heel afwisselende wandeling.

Verslag en foto’s ingezonden door Ooldrik Modderman

Klik HIER voor meer foto’s