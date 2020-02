Een filmpje pakken in de voorjaarsvakantie

WINSCHOTEN – De voorjaarsvakantie staat voor de deur en dat betekent dat er in De Klinker weer allerlei films te zien zijn.

Kinderen kunnen terecht voor de animatiefilm Spike en de magische steen, De Grote Slijmfilm en Kruimeltje en de strijd om de goudmijn. Voor volwassenen is er de film April, May en June, waarin drie halfzussen, met drie verschillende vaders zich bij de naderende dood van hun moeder afvragen waar ze staan in het leven, wat ze nog met elkaar hebben en vooral: wat te doen met hun autistische broer Jan. Een emotionele en ontroerende film. De films worden op verschillende dagen en tijdstippen vertoond.

In de weekenden na de voorjaarsvakantie worden nog een aantal films aan het rijtje toegevoegd. Vrijdag 28 februari wordt een meeslepend oorlogsdrama over de eerste Wereldoorlog: 1917 op het witte doek vertoond. Een dag later, zaterdag 29 februari, ziet u Jim Bakkum schitteren in de film Onze jongens in Miami. Will Smith en Martin Lawrence zijn terug als Mike Lowrey en Marcus Burnett in de langverwachte film Bad Boys For Life. Deze film ziet u op vrijdag 6 maart. De film De beentjes van Sint-Hildegard met Herman Finkers & Johanna ter Steege kunt u een week later zien, namelijk vrijdag 13 maart.

Zoals u ziet, wordt het rijtje met films dat in De Klinker vertoond wordt steeds langer. Wilt u weten welke film er gedraaid wordt, neem dan een kijkje op www.indeklinker.nl of haal de filmladder bij de theaterkassa van De Klinker.

Ingezonden