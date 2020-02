Een topjaar voor de Groningse musea

PROVINCIE GRONINGEN – De musea in Groningen konden in 2019 samen meer dan 900.000 bezoekers noteren. Sommige musea laten jaarlijks een gestage groei zien, andere weten hun bezoekersaantallen vast te houden. Een prestatie: er is veel concurrentie

om de aandacht van de toerist.



De Fraeylemaborg in Slochteren is tevreden over de bezoekcijfers in 2019. Er kwamen 1.000 bezoekers meer in de borg

dan in het jaar 2018 en dat was al een topjaar. De glastentoonstelling van Bernard Heesen viel in goede aarde. In het park

kwamen maar liefst 15.000 bezoekers meer. ‘Die stijging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat mensen wennen

aan de warme zomer. De mensen worden weer actiever. Ook het feit dat de follies in het park van binnen kunnen worden

bezocht, ook als er geen toegangskaartje voor de borg wordt gekocht heeft invloed op de toename.’



De directeur van het GRID Grafisch Museum in Groningen is buitengewoon enthousiast over het resultaat van 2019: ‘Bijna 15.000

bezoekers! Niet eerder vertoond in de geschiedenis van het museum.’



Het Universiteitsmuseum in Groningen noteerde het afgelopen jaar 10.943 bezoekers. ‘Een succesvol jaar. We groeiden flink in

bezoekersaantal ten opzichte van 2018 ondanks de invoering van een toegangsprijs. Met een paar pakkende tentoonstellingen,

veel aandacht voor social media kregen we een mooie groei te zien. We kijken uit naar de toekomst wanneer we hopen verder door

te groeien.’



Voor het Visserijmuseum in Zoutkamp gaat 2019 de boeken in als een absoluut recordjaar. De expositie ’50 jaar afsluiting Lauwerszee –

Het verdriet van Zoutkamp’ trok maar liefst 7372 bezoekers. Zelfs de landelijke pers besteedde er uitgebreid aandacht aan. Het museum

mocht veel groepen verwelkomen voor een rondleiding, verzorgd door een oud-visserman.



Ook Museum Wierdenland in Ezinge laat een groei zien ten opzichte van 2018. Het museum vierde in 2019 het 25-jarig bestaan met in

dit jubileumjaar extra aandacht voor Jan Delvigne (1943-2014), die heel belangrijk is geweest voor het museum.

Het MuzeeAquarium in Delfzijl heeft in 2019 25.359 bezoekers ontvangen. ‘Boven verwachting’ laat het museum weten. ‘2019 was het

eerste jaar dat het museum weer volledig geopend was na de herbouw. In 2018 was het zeven maanden open en kwamen er 20.230 bezoekers.’



De Historische Scheepwerf Hoogezand-Sappemeer constateert dat de toename met name te danken is aan evenementen als de Open

Monumentendag en vooral aan WinterWelvaart.



Het Veenkoloniaal Museum in Veendam ontving in 2019 veel scholen en meer Museumkaartbezoek dan anders. Vooral de herfstmaanden

waren erg druk voor het museum.



Museum ’t Verzoamelhuus Niekerk (WK) noteert een kleine plus ten opzichte van 2018. De expositie Kroamschudden is goed bezocht. De expositie

ging niet alleen over de kraamkamer in vroegere tijden, maar ook over de vroegere plaatselijke fotograaf Marten (ploatje) Hazenberg. Ook waren er

schilderijen van een plaatselijke kunstenaar te bewonderen.

Behalve musea weten ook kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken belangstelling te trekken. De stichting tekent aan dat ‘dat meer dan 65.000 belangstellenden de kerken bezochten naar aanleiding van de jubileumcampagne ’50 kerken open!’. Ook kwamen veel mensen af op de theatervoorstellingen in de kerken in het kader van ‘Veur Aaltied’, die nagenoeg uitverkocht waren.

