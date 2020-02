Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 6 februari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

TAMELIJK BEWOLKT

In tegenstelling tot gisteren zijn er vandaag veel wolkenvelden en er zijn maar weinig of geen opklaringen. En er is vanmiddag en vanavond zelfs kans op een drup regen of motregen. Er is maar een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest, windkracht 2 tot 3. De temperatuur stijgt tot ongeveer 8 graden.

Vannacht is er weinig verandering, morgenochtend trekt de bewolking weg. En daarna is het een zonnige dag, met een matige zuidoostenwind, en maximum rond 7 graden. Minimum rond 1 graden.

In het weekend gaat het langzaam veranderen. Zaterdag is er een matige zuidenwind met wat zon en later kans op wat regen. Zondag komt er een harde zuidwestenwind met regen, en later op de dag is er kans op zware wind. Ook begin volgende week is het wisselvallig met soms veel wind, maximum rond 10 graden.