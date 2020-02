Musical Goodbye, Norma Jeane in Theater de Klinker

WINSCHOTEN – Actrice, wereldberoemd icoon en felbegeerd sekssymbool, Marilyn Monroe was het allemaal. Een turbulent leven maar zeker ook een dood waarover nog altijd de meest bizarre verhalen rondgaan. Wat is er nu precies gebeurt op de vijfde augustus 1962 en wat heeft dit te maken met een deurbel. Eerder was de voorstelling met veel succes te zien in Antwerpen. Goodbye, Norma Jeane zal op 28 februari 2020 om 20:15 uur te zien zijn in de Theater de Klinker in Winschoten.

Goodbye, Norma Jeane – De laatste nacht van Marilyn Monroe is geschreven door Allard Blom met muziek van Sam Verhoeven en wordt geregisseerd door Martin Michel. Brigitte Heitzer, tweevoudig Musical Award winnares voor beste vrouwelijke hoofdrol in speelt de Jonge Marilyn Monroe. Jane Edwards zal worden gespeelt door Ellen Pieters en Soy Kroon neemt de rol op zich van de jonge journalist Henri Mortensen.

Het verhaal Het is 1984. Henri Mortensen, een gretige jonge journalist, belt ergens in Europa aan. Een vrouw van 58 opent de deur en stelt zich voor als Jane Edwards, maar de jongeman weet wel beter: de vrouw die voor hem staat is Norma Jeane Baker. Ooit beroemd als Marilyn Monroe en waarvan de wereld niet beter weet dan dat ze 22 jaar eerder, op 5 augustus 1962, is overleden. Verbijsterd laat de vrouw de jongeman binnen. Ze is bang dat haar geheim bekend zal worden en doet er alles aan om hem te overtuigen het verhaal niet te publiceren.

Praktische informatie Goodbye, Norma Jeane – De laatste nacht van Marilyn Monroe zal op 28 februari 2020 om 20:15 uur te zien zijn in de Theater de Klinker in Winschoten.

Ingezonden