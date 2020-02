Roon Staal met bekend werk op wintertour in Bourtange

BOURTANGE – Op 22 februari geeft Roon Staal een concert in Bourtange.

Na zijn kerst tour in december speelt zanger-pianist Roon Staal tijdens de wintertour o.a. het bekendere werk van zijn, inmiddels, 11 albums. Tijdens deze tour van 29 januari t/m 23 februari 2020 doet hij in totaal 17 locaties in Nederland aan.

Help Me Through The Night, Stay With Me ‘Till The Morning, Pie Jesu, Promise, Bridge Over Troubled Water en Rust In Bewustzijn zijn songs die voorbij komen. Bij het reserveren van kaarten is er de mogelijkheid verzoeknummers uit zijn repertoire door te geven.

Het concert te Bourtange in de Hervormde Kerk vindt plaats op zaterdag 22 februari 2020. Aanvangstijd is 20.00 uur. De deuren zijn een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Naast de touren in Nederland geeft Staal ook optredens in het verre oosten van Rusland (Vladivostok) en Japan (o.a. Tokyo). De zanger weet met zijn warme stem en prachtige pianospel het publiek steeds weer te raken met prachtige vertolkingen van zijn eigen songs en werk van andere componisten.

