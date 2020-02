Stichting 5 mei presenteert plannen 75 jaar bevrijding

BELLINGWOLDE – Vanavond presenteerde de Stichting 5 mei 1973 de plannen voor de viering van 75 jaar bevrijding.

Stichting 5 mei is opgericht in, zoals de volledige naam zegt, in 1973. Het bestuur bestaat uit 12 personen, afkomstig uit het hele dorp. Sinds 2010 organiseren ze in Bellingwolde diverse activiteiten, zoals Koningsdag, fietstochten, markten, de tweejaarlijkse kerstmarkt en sinds 2017 de intocht van Sinterklaas en de feestverlichting in het dorp. Ook organiseren ze bevrijdingsactiviteiten, zoals dit jaar een grote optocht en een ouderenmiddag.

Vanavond presenteerde de stichting bij Partycentrum De Meet de plannen rond de viering van 75 jaar bevrijding.

Op 21 maart is er een Vrijheidsdiner in Museum de Oude Wolden. Het is een buffet met gerechten uit de periode van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Het diner is toegankelijk voor maximaal 75 personen.

Op 21 april presenteert de schooljeugd van vier scholen liederen en gedichten gebaseerd op het toneelstuk dat de meesters Bos en Rakers in 1955 schreven. Dit is opnieuw op muziek gezet en gemoderniseerd en wordt aangevuld met gedichten en verhalen van nu. Het optreden vindt vanaf 15.00 uur plaats in De Meet.

Op 2 mei is in De Meet een ouderenmiddag met medewerking van Djoeke en Wietske. Ook worden liedjes van 21 april ten gehore gebracht. De middag begint om 14.00 uur. ’s Avonds is er vanaf negen uur een feestavond met de band Toosst.

Vanaf 25 april worden de straten versierd. Het thema is 75 jaar Vrijheid. De mooist versierde straat wint een buurtbarbecue.

Op 4 mei is de herdenkingsplechtigheid in Wedderveer.

Op 5 mei wordt de bevrijding gevierd met een grote optocht van meer dan 40 voertuigen. Vertrek om 12.00 uur uit Oudeschans. De route is Oudeschans, Bellingwolde, Rhederbrug.

Als de financiën het toelaten krijgen alle kinderen en vrijwilligers een herdenkingspenning. Deze is ontworpen door Janty Design uit Rhederveld.

Als cadeau voor het dorp wordt het historisch hekwerk op het voormalig woonerf van Mr Addens gerestaureerd. De woning, nu museum, werd in 1943 gebombardeerd. Het hekwerk is daarbij gespaard gebleven.

Foto’s: Jacob Musch