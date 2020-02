Voedselbos in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Binnen Levendig Musselkanaal zijn allerlei burgerinitiatieven actief, één daarvan is het voedselbos. Deze wordt gerealiseerd aan de Azaleastraat in Musselkanaal en moet uiteindelijk het groene hart van de wijk worden. Naast het voedselbos is er een speelterrein aanwezig, maar ook een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Dinsdag 2 en donderdag 4 februari stond in het teken van het aanleggen van het voedselbos. In samenwerking met het Work-Out team van levendig Musselkanaal en Het Terra college werd dinsdag een start gemaakt.

Het voedselbos wordt steeds populairder in Nederland en moet een natuurlijke voedselbron voorstellen. Het is een bos wat aangeplant is door mensen en waar, in tegenstelling tot een normaal bos, veel eetbare planten en bomen te vinden zijn. Volgens de initiatiefnemers, moeten de eerste eetbare producten deze zomer al geplukt kunnen worden. Iedereen is van harte welkom om dit bos te bewonderen! (Ingezonden door Welstad)

Praktijkles AOC Terra

Jeroen van der Veen die ook betrokken is bij de pluktuin in Musselkanaal volgt een hoveniersopleiding bij het AOC Terra. Zijn docent vond het een goed idee om bij dit project zijn eerstejaars leerlingen in te zetten. De leerlingen van het AOC Terra uit Emmen en Groningen kunnen met deze praktijkles in Musselkanaal goed de door hen geleerde theorie in de praktijk brengen. De leerlingen krijgen een beoordeling bij de aanplant van het plukbos. Ze kunnen hiermee een certificaat halen voor hun opleiding. (Bron: Gemeente Stadskanaal)

Foto’s: Johan de Boer