Wandelen naar de Konikpaarden in Bourtange

BOURTANGE – Op zondag 16 februari organiseert Het Groninger Landschap een wandeling met het thema Konikpaarden.

Eerst zullen vrijwilligers van Het Groninger Landschap wat achtergrondinformatie geven over Konikpaarden in het algemeen. Tijdens de wandeling gaan de (groot)ouders en kinderen het veld in op zoek naar (sporen van de) Konikspaarden. De kinderen krijgen gerichte opdrachten via een zoekkaart, maar we laten we ons ook verrassen door wat we allemaal tegenkomen. Ouders/opa en oma’s mogen hun (klein)kinderen hierbij natuurlijk helpen. Geniet van de majestueuze galop van deze edele dieren.

Starttijd: 13.30 uur tot 15:30 uur

Locatie: Informatiecentrum Terra Mora, Bisschopsweg 1 9545 PK Bourtange. Deze wandeling is circa 5 kilometer, aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

