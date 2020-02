Wandelen werkt! door Vesting Nieuweschans en over Houwingaham

BAD NIEUWESCHANS – Op woensdag 12 februari organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling door de Vesting Nieuweschans en Houwingaham.

We vertrekken om 09.30 uur vanuit De Akkerschans, Bunderweg 14, 9693BS, Bad Nieuweschans. We lopen door de Voorstraat en ook even binnen bij de Garnizoenskerk en langs Vestingmuseum en Synagoge. Ook wandelen door het bos op Houwingaham, met zijn kerk en steenhuizen. We wandelen langs de Westerwoldse Aa naar het station om daar

het Joods monument en de Remise te zien. Onderweg staan we af en toe even stil en vertelt uw wandelcoach in ’t kort iets over hetgeen we zien en beleven. De wandeling is 7 of 10 km lang!

Opgave wandeling is verplicht info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99

want bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend afgemeld via de mail en ook de Akkerschans wil graag het aantal wandelaars weten.

Er geldt een maximum aan 60 wandelaars! De inschrijving gaat open op donderdag 6 februari om 18.00 uur. Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!

Ingezonden