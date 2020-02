100 kilo aardappels schillen voor het stamppot-stappen

VLAGTWEDDE – Morgen is het weer zover. Voor de derde keer organiseert de Stichting Avondvierdaagse Vlagtwedde samen met Sportdorp Vlagtwedde een winterwandeling.

Die wandeling heeft de naam Stamppotstappen gekregen, want voor iedere deelnemer staat er na afloop een heerlijk stamppotbuffet klaar met boerenkool, hutspot, speklapjes en rookworst.

De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang. Start- en eindpunt is bij Het Kruispunt, Beatrixstraat 13 in Vlagtwedde. De start is tussen 16:15 en 16.45 uur of tussen 17:30 en 18.00 uur.

Op dit moment zijn de vrijwilligers bezig met het schillen van 100 kilo aardappelen.

Er zijn nog ongeveer 25 plaatsen vrij. Dit mede doordat een aantal deelnemers zich heeft afgemeld wegens ziekte. Opgeven kan via stamppotstappen@gmail.com. Graag naam, woonplaats, aantal deelnemers en gekozen starttijd vermelden of morgen bij de start in Het Kruispunt.

