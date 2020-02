Afvaldumpers negeren bordje

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 7 februari 09.00 uur. Door John Havinga

VANMIDDAG ZONNIGE PERIODEN

Eerst bewolkt en rustig weer in de ochtend. Vanmiddag volgen er vanuit het zuiden flinke zonnige perioden en dat blijft dan de rest van de dag ook zo. Het wordt maximaal 8 graden, bij een matige zuidoostenwind.

Vanavond eerst opklaringen, vannacht al wat bewolking, morgen in de ochtend verder helemaal bewolkt. En overdag perioden met lichte regen, bij een maximumtemperatuur rond 9 of 10 graden. Het waait matig uit het zuidwesten.

Zondag komt er een harde zuidwestenwind met veel regen en later op de dag krijgen we te maken met het windveld. We krijgen overdag al steeds meer windvlagen en in de avond bereiken die stoten een piek tot waarschijnlijk iets over de 100 km/uur. Begin volgende week blijft het wisselvallig met buien en eerst nog veel wind. Maxima rond 10 graden.