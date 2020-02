DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Rhede

Tussen begin januari en 4 februari is van een akker aan de Schaftdrift in Rhede een cultivator gestolen. De politie vermoedt dat het werktuig met een trekker van het land is gehaald. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Rhede (0049) (0) 4964 545.

Bunde

Gistermiddag rond half vijf voerden agenten op de Neuschanzer Straße een controle uit bij een 25 jarige bestuurder van een BMW 1 uit Bunde. Een speekseltest wees uit dat de man onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Hij werd meegenomen naar het politiebureau, waar een bloedproef werd gedaan. Deze pakte eveneens positief uit. Ook had de man een geringe hoeveelheid wiet bij zich. Hij kreeg een rijontzegging en er werd proces-verbaal opgemaakt.

Weener

Gistermiddag is in Weener de handtas van een 87 jarige inwoonster van die plaats gestolen. De vrouw werd om tien voor vier op het kerkhof aan de Kirchhofstraße aangesproken door een man. Hij deed een greep in het mandje van haar rollator en ging er met haar handtas in de richting van de Bahnhofstraße vandoor. De dader wordt omschreven als een vriendelijk en verzorgd persoon met een slank postuur. Hij droeg donkere kleding. In de tas zaten persoonlijke spullen en een portemonnee met een bedrag van rond de 100 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Weener.