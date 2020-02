Oldambt gaat verder met betekenisvol opdrachtgeverschap

OLDAMBT – Oldambt gaat actief sturen op de duurzaamheidsambities via haar opdrachtgeverschap. Dit gebeurt door middel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dat betekent dat naast de prijs en kwaliteit ook de maatschappelijke meerwaarde steeds meer meeweegt bij de keuze van leveranciers voor de uitvoering van gemeentelijke projecten.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Oldambt koopt jaarlijks voor ruim 60 miljoen euro in aan producten en diensten. Voor de gemeente is het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van deze zaken een belangrijk instrument om haar duurzaamheidambities te realiseren. Deze ambities hebben onder andere betrekking op het verminderen van de CO2-uitstoot, het aanmoedigen van het hergebruik van afval, het helpen van mensen bij het vinden van hun weg naar werk en meer opdrachten uitbesteden aan lokale ondernemers.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het college heeft het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vastgesteld. Hierin staan de ambities van Oldambt met specifieke doelstellingen en acties beschreven. Ook wordt aangegeven waar al stappen zijn gezet en staan er concrete voorbeelden in. Het geeft handvatten om door middel van opdrachtgeverschap stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. “Het is een route naar betekenisvol opdrachtgeverschap,” zegt economiewethouder Wünker. “Met het actieplan laten we zien waar wij als gemeente voor staan.” Wethouder Boon, die onder andere duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, geeft aan: “We laten de markt weten dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in toenemende mate leidend zal zijn bij onze inkopen. We geven het signaal aan de samenleving en aan onze organisatie dat wij onze voorbeeldrol als overheid serieus nemen. Ook zeggen we hiermee dat we deze uitdaging samen aangaan”.

Ondertekenen actieplan

Op woensdag 12 februari om 15.00 uur ondertekenen wethouders Boon en Wünker het actieplan in de voormalige raadszaal van het gemeentehuis in Winschoten. De acties uit het actieplan worden de komende jaren verder uitgevoerd. De eerste projecten uit het plan zijn al gestart, zoals het aardgasloos maken van gemeentelijke gebouwen.

Nieuwsgierig geworden? Het actieplan is na de ondertekening op 12 februari te vinden op de website van de gemeente.

Ingezonden