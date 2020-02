Training Deep Listening in De Klinker

WINSCHOTEN – Wist u dat empathie kan leiden tot burn-out? Hoe zit dat? In De Klinker wordt een training gegeven die u in zes bijeenkomsten leert gezond te luisteren. In deze professionele training leert u om volledig aanwezig te zijn als luisteraar, zonder daarbij over uw grenzen te gaan. U leert met minder inspanning meer te horen. De techniek wordt veel toegepast in de zorg, maar is ook geschikt voor andere sectoren en het privéleven. Er wordt gewerkt in een kleine groep met veel ruimte voor interactie en inbreng van eigen ervaringen.

Thema’s die in de zes bijeenkomsten voorbij komen zijn: achterliggende theorie; herkennen en respecteren van grenzen; verschil empathie en compassie; hoe activeert u helderheid in luisteren en hoe integreert u gezond luisteren in uw dagelijkse leven en werk. Tot slot krijgt u ondersteunende oefeningen en technieken. De training is geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is naar het verbeteren van zijn of haar luistervaardigheden, zowel in werk als privé.

De training wordt gegeven door Carel Braak, begint op woensdag 4 maart en is wekelijks van 14.30 tot 17.00 uur of 19.30 tot 22.00 uur in de Klinker. Trainer Carel Braak heeft een brede achtergrond in bedrijfsleven en meditatie. Kijk op www.indeklinker.nl voor meer informatie.

Ingezonden