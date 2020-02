Wandelen naar de Punt van Reide

TERMUNTEN – Het Groninger Landschap organiseert op zondag 16 februari een wandeling naar de Punt van Reide.

Gidsen van Het Groninger Landschap begeleiden deze wandeling over de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek.

De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Onderweg naar de Punt van Reide loop je langs polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Hierdoor ontstaat een zgn. brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels.

Tijdens de wandeling kan genoten worden van schitterende vergezichten over de Dollard.

Starttijd: 11:00 uur tot 13:30 uur.

Locatie: Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30, 9947 TB in Termunten.

Advies: laarzen en stevige waterdichte schoenen.



Deelname is gratis maar aanmelden is noodzakelijk en kan via www.hetgroningerlandschap.nl/activiteiten

