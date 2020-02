Jipsingboertangerweg weer open voor het verkeer

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 8 februari 08.00 uur. Door John Havinga

VANMIDDAG LICHTE REGEN

Het is al snel bewolkt in de ochtend. En die bewolking wordt steeds dikker, zodat we vanmiddag en vanavond perioden met lichte regen krijgen. Het wordt maximaal 9 graden en de wind is meest matig uit het zuiden tot zuidwesten. Later vanavond wordt het droog en klaart het op.

Vanavond eerst opklaringen en droog. Morgen overdag wordt onstuimig en erg nat. Zondagmiddag en avond wordt de zuidwester krachtig tot hard (6-7 Bft) maar het is tricky weer, door de zeer zware windstoten tot 100-115 km/uur! Waarschijnlijk gaan er wel wat dakpannen waaien en bomen omvallen. Het wordt 11-12 graden. In de nacht naar maandag neemt de wind geleidelijk iets af.

Maandag en daarna blijft het wisselvallig met ook nog een zware wind uit een W-ZW richting. Buien met hagel of een klap onweer en vanaf dinsdag ook geregeld wat natte sneeuw. Maxima eerst 10 graden, vanaf dinsdag gevoelig kouder met 7 graden.