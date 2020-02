Korfbalvereniging WSS viert feest op Koningsdag

OUDE PEKELA – Nog 79 dagen tot de verjaardag van onze Koning: Willem Alexander. Op deze feestelijke dag wordt bij WSS de verjaardag ook groots gevierd. Er is een fantastisch programma opgezet!

Activiteiten deze dag:

Coursing 11.00 t/m 14.00 uur

Hollandse Kinderspelen 14.00 t/m 16.00 uur

Hollandse Koningsspelen 17.00 t/m 20.00 uur

Muziek 18.30 t/m 22.00 uur

Coursing:

In samenwerking met de Pekelder Windhondenrenclub (P.W.R.C.) gaan (wind) honden op een uitgezet parcours strijden voor een overwinning. Opgave kan bij Wubbe Heidekamp. Tel. 06.30 36 46 62

Hollandse Kinderspelen:

Jeugd tot 12 jaar kan zich bezighouden met allerhande “Hollandse” spelletjes. Opgave is niet nodig!

Hollandse Koningsspelen:

Bij dit onderdeel wordt er gespeeld in 2 categorieën, namelijk jeugd en ouderen. Voor jeugd is de leeftijdsgrens vanaf 12 jaar t/m 15 jaar. Vanaf 16 jaar wordt men ingedeeld bij de ouderen.

Een team bestaat uit 4 spelers en een coach. Er wordt ook gewerkt met Jokers. Het team met de mooiste Joker komt ook nog in aanmerking voor een prijsje. Bij het inzetten van de Joker tijdens een spel wordt het aantal behaalde punten verdubbeld.

Opgave mogelijk tot 20 april bij:

Cas Hilvering: 06-12246776

Jeroen Kuilman: 06-19933735

Kleding:

De commissie zou het zeer op prijs stellen wanneer men in kledij gaat komen die betrekking heeft op het thema Hollandse Spelen. Het team of de jeugdige deelnemer die het mooist verkleed is kan een attentie verwachten.

Muziek:

Op Koningsdag mag natuurlijk muziek niet ontbreken. Vanaf 18:30 tot 22:00 gaat de populaire en zeer bekende Pekelder band The Night Cruises optreden.

De organisatie heeft er weer zin om ook in 2020 Koningsdag voor Pekela en omstreken weer een gezellige dag van te maken!

