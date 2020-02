Ooievaar inspecteert nest in Smeerling

SMEERLING – Vandaag is al weer de eerste ooievaar gespot in Smeerling.

Meijco van Velzen en Bé Eelsing hebben vandaag de eerste ooievaar gespot in Smeerling. Hij of zij zat vanmorgen ook al even op een van de nesten.

In 2014 werden in een van de nesten in Smeerling drie jonge ooievaars geboren. Helaas lagen ze een paar dagen later dood op de grond. Dit waarschijnlijk door het koude en natte weer van toen. Een jaar later werd één ooievaar gesignaleerd. Hij/zij wachtte op gezelschap, wat helaas achterwege bleef.

In 2018 werd er weer een paartje gespot, maar zij kwamen in Smeerling niet tot gezinsuitbreiding. Vorig jaar werden in een van de nesten twee jongen geboren.

De eerste foto’s van het ooievaarspaar hebben we vorig jaar op 22 maart geplaatst. Dit jaar is het wel heel vroeg dat de eerste ooievaar hier gespot is. Hopelijk komt zijn/haar partner ook weer deze kant op, zodat er in het voorjaar weer gezinsuitbreiding is op het nest.

Foto’s: Meijco van Velzen en Bé Eelsing