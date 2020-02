Ronald Giphart en Jaap Robben met een energieke en vrolijke voorstelling in De Klinker

WINSCHOTEN – Jaap Robben (1984) is de jeune prince van de Nederlandse letteren, zijn romans Birk en Zomervacht zijn mateloos populair. Op het podium heeft hij zich ontpopt als een energieke theaterpersoonlijkheid. Ronald Giphart (1965) schreef vele lievelingsboeken en brengt hele generaties aan het lezen. Zijn recent verschenen boek Alle Tijd wordt ook weer goed ontvangen. De schrijvers gaan doen waar ze het meest plezier in hebben met een energieke en vrolijke voorstelling vol literair variété, waarin zij veelvuldig ‘ja’ gaan zeggen. Voor hen is er niets fijner dan het publiek mee te nemen op een zowel ontroerende als hilarische ontdekkingsreis door de kronkels van hun geest. Hun voorstelling ‘Ja’ is op vrijdag 21 februari te zien in De Klinker.

Wat kan het publiek verwachten bij een voorstelling van jullie?

Een vrolijke, mooie, intieme én uitbundige voorstelling van twee schrijvers die teksten voordragen en praten over wat hen bindt en onderscheidt. Soms hilarisch, vaak ontroerend, maar altijd licht en vol levenslust. Verschillende ‘onderwerpen des levens’ komen voorbij: de liefde, kinderen, de wereld, ouder worden, dood, vriendschap. We rijgen onze verhalen en gedichten aan elkaar en betrekken ook de zaal erbij. Optreden in het theater geeft altijd extra energie en iedere voorstelling passen we gedeeltelijk aan aan de plek waar we ons op dat moment bevinden.

Wat is het idee achter de titel ‘Alle soorten JA?’.

Het idee ontstond in de voorbereiding, toen we zochten naar onze overeenkomsten. Het plan was om in een act te gaan spelen met het woord ja en alle achterliggende betekenissen. Ja, je kunt er letterlijk tientallen kanten mee op. Uitbundig ja. Cynisch ja. Afkeurend ja. Vrolijk ja. Aarzelend ja. Moeizaam ja. Een ja die geen ja is. Ja in alle soorten en maten. Daarnaast drukt ‘ja’ positiviteit uit. We leven in tijden waarin iedereen als basisinstelling ’nee’ heeft. Ja is een vorm van rebellie, van tegen de keer in gaan.

Waar kijken jullie het meeste naar uit?

Naar het toeren zelf, naar de steden en dorpen die we zullen aandoen, naar lokale gebruiken, naar de plekken waar de voorstelling ons brengt. En natuurlijk naar het moment dat we de show aanvangen en we het podium oplopen, het gevoel van spanning een zaal anderhalf uur te mogen vermaken met onze woorden. Schrijvers zijn meestal gebonden aan hun schrijftafel, maar nu mogen we erop uit om in zalen op te treden. Voor ons voelt dit als kleine vakanties: aan het begin van de middag op weg naar nieuwe werelden, nieuwe mensen, nieuwe verhalen.

Ingezonden