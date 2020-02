De Keepersfabriek start weer op twee locaties

WINSCHOTEN, WILDERVANK – Bij VV Wildervank en WVV start de keeperscursus weer.



Afgelopen najaar hebben we voor het eerst de keeperscursus gegeven op twee locaties. Naast VV Wildervank op de zondagochtend, hebben we ook de cursus gegeven op het sportterrein van WVV in Winschoten op de vrijdagavond. Dit was een groot succes! Met name de vrijdagavond bij WVV werd druk bezocht.

De voorjaarscursus wordt dan ook weer gegeven op beide locaties. Op vrijdagavond 6 maart start de cursus op het sportterrein van WVV in Winschoten en zondagochtend 8 maart start de cursus bij VV Wildervank. Op dit moment stromen de aanmeldingen al weer binnen dus geef je tijdig op met je voorkeurslocatie.



Voor meer info zie www.dekeepersfabriek.nl

Ingezonden door de Keepersfabriek