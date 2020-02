Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 9 februari 08.30 uur. Door John Havinga

ZEER ZWARE WINDSTOTEN VANAVOND

Onstuimig en nat. Vanmiddag en vanavond een harde (7 Bft) zuidwester in de regio Westerwolde, met zeer zware windstoten tot 100-120 km/uur. Het is erg zacht met maxima van 12 graden en we krijgen veel regen (20-30 mm). Na 22:00 uur neemt de wind iets in kracht af.

Morgen blijft het echter guur met veel wind. We hebben van tijd tot tijd buien en ook perioden met zon, soms een klap onweer of wat hagel. De temperaturen komt uit op maximaal 9 graden, bij een krachtige (soms harde) west-zuidwestenwind (6-7 Bft) en zware windstoten tot circa 80-90 km/uur.

Vanaf dinsdag geregeld een bui met hagel of wat (natte) sneeuw, afgewisseld door lange droge momenten met zonnige perioden. De maximumtemperaturen liggen vanaf dinsdag merkbaar lager met 7 graden.