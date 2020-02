Han Tuenter na barrage zilver in 1e klasse Provinciaal Gronings kampioenschap dammen

WINSCHOTEN, WARFFUM – Bij het Provinciaal Gronings Kampioenschap dammen in de eerste klasse was een barrage nodig tussen Fenno Werkman uit Baflo, Jan Starke uit Oude Pekela en Han Tuenter uit Westerlee. Het trio was namelijk ex aequo op de 2e plaats geëindigd. Folkert Eerdmans uit Groningen werd overigens kampioen met een score van 12 punten uit 8 partijen.

Het drietal Fenno, Jan en Han kwamen ieder tot 10 punten. De barrage begon woensdagavond 22 januari met de partij Jan Starke – Han Tuenter in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. De twee clubgenoten kwamen tot een puntendeling. Woensdagvond 29 januari volgde de wedstrijd Jan Starke – Fenno Werkman eveneens in Winschoten. Deze partij eindigde eveneens in 1 – 1. Donderdag 6 februari volgde tenslotte de laatste barrage partij Fenno Werkman – Han Tuenter in het “Huiskamercafé” in Warffum. Daar ook deze partij in remise eindigde was een tweede barrage nodig. Fenno, Han en Jan hadden namelijk alle drie 2 punten uit 2 partijen.

Werd de eerste barrageronde nog afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 40 + 1”, de aansluitende Rapid barrage kende een tempo van 10 minuten per speler/partij. De eerste partij won Han Tuenter tegen Fenno Werkman en doordat beide andere partijen eindigden in een puntendeling werd Han Tuenter gehuldigd als 2e, Jan Starke 3e en Fenno Werkman 4e.

Eindstand barrage sneldammen PPK 1e klasse

2e Han Tuenter Westerlee 3 punten

3e Jan Starke Oude Pekela 2 punt 75 SB (behaald in de reguliere strijd)

4e Fenno Werkman Baflo 1 punt 72 SB (behaald in de reguliere strijd)

Sonneborn-Berger systeem

Het Sonneborn-Berger systeem betekent dat de eigen punten, worden vermeerdert met twee maal waar tegen is gewonnen en één maal wanneer remise is overeengekomen.

Dit Sonneborn-Berger systeem kan reglementair een oplossing zijn voor de stand in het eindklassement. Dit wordt overigens toegepast als beide, of meerdere spelers, een gelijk aantal punten hebben gescoord. Tegenwoordig zijn veelal de zogenaamde weerstandspunten doorslaggevend. Dit betekent dat een positieve score tegen een speler die hoger staat in het klassement, dit meer weerstandspunten oplevert. Overigens in het reglement wordt voorgeschreven wat maatbepalend is. Zoals bij het PPK in de 1e klasse was een barrage voorgeschreven.

Ingezonden