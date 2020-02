Janick Lanting uit Bad Nieuweschans pupillen kampioen bij Provinciale titelstrijd dammen

KLOOSTERBUREN – Zaterdag 8 februari werd in zorgcentrum ’t Olde Heem in Kloosterburen het Provinciaal Gronings kampioenschap dammen voor jeugdspelers afgewerkt.

Onder leiding van provinciaal jeugdleider Rudolf Schwab uit Westeremden gebeurde dat in de categorieën welpen, pupillen en aspiranten. In totaal hadden zich een twintig tal jeugddammers geplaatst voor deze titelstrijd, die afkomstig waren van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen, Damvereniging Warffum en Damclub Winschoten. De titels waren voor Anar Dalaj uit Groningen bij de welpen, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans bij de pupillen en Sander Staal uit Groningen bij de aspiranten. Het speeltempo was bepaald op “Fischer 10 +5” d.w.z. 10 basisminuten met als bonus 5 seconden per zet. Na afloop ontvingen de nummer 1 t/m 3 in alle categorieën de prijzen uit handen van Provinciaal jeugdleider Rudolf Schwab.

11 tal uit Oost Groningen

Oost Groningen was dit jaar vertegenwoordigd met een 11 tal jeugdige dammers. De Oost Groninger dammers gingen met goud, zilver en brons huiswaarts, namelijk goud voor Janick Lanting bij de pupillen, zilver voor Demi Peters uit Bunde bij de aspiranten en brons voor Jona Bos uit Wedderveer bij de pupillen. Bij de welpen eindigden beide debutanten Sophie Gosselaar uit Finsterwolde en Elize van der Kamp uit Beerta op de 5e en 6e plaats. In de pupillen klasse pakte de 12 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans de titel met een 100% score. Het brons was hier voor de 11 jarige Jona Bos uit Wedderveer. Debutant Noah Dijkhuis uit Beerta werd 6e. In de aspirantenklasse had de 14 jarige Sander Staal uit Groningen 2 barragepartijen nodig om de titel te bemachtigen, nipt voor de 14 jarige Demi Peters uit Bunde. 4e t/m 8e plaats was voor Nickey Loots uit Winschoten, Dylano Stoter uit Oude Pekela, Dominic Dijkhuis Beerta, Yara de Veld uit Beerta en Hermann Loots uit Winschoten. Debutant was hier Dominic Dijkhuis.

“Rotterdammertje”

De pupillen Janick Lanting en Anand Dalaj troffen elkaar in de laatste ronde. In deze spannende partij bezette Janick in het middenspel veld 22, waarna Anand het “gevaar” niet onderkende en het zogenaamde “Rotterdammertje” toe liet. Dit leverde een dam op.

De overgebleven stand wikkelde Janick rustig af naar winst, hetgeen de felbegeerde titel opleverde.

Barrage aspiranten

De aspiranten Sander Staal (14) en Demi Peters (14) hadden beide na een zogenaamd rondtoernooi 13 punten uit 7 partijen achter hun naam staan, hetgeen een barrage betekende. De eerste partij eindigde met hetzelfde speeltempo als de reguliere strijd in een puntendeling. Aansluitend volgde een partij met versneld tempo “Fischer 3 + 2”. Na een spannende wedstrijd kwam Sander uiteindelijk als winnaar uit de bus. Niettemin legde Demi Peters beslag op een keurige tweede plaats. Derde werd overigens Joost Meijer uit Bedum.

Welpen en pupillen

De 6 welpen en de 6 pupillen werkten in één groep 9 ronden “Zwitsers systeem” af, waarbij de pupillen en welpen in een zogenaamde virtuele groep uitkwamen.

Eindstand aspiranten

1. Sander Staal Groningen 7 – 13 (na barrage)

2. Demi Peters Bunde 7 – 13

3. Joost Meijer Bedum 7 – 9

4. Nickey Loots Winschoten 7 – 8

5. Dylano Stoter Oude Pekela 7 – 7

6. Dominis Dijkhuis Beerta 7 – 2

Yara de Veld Beerta 7 – 2

Hermann Loots Winschoten 7 – 2

Eindstand Pupillen

1. Janick Lanting Bad Nieuweschans 9 – 18

2. Anand Dalaj Groningen 9 – 15

3. Jona Bos Wedderveer 9 – 9 51 SB

4. Erkhemee Suren Groningen 9 – 9 47 SB

5. Stefan Koenen Groningen 9 – 8

6. Noah Dijkhuis Beerta 9 – 2

Eindstand Welpen

1. Ramon Huijbrechts Groningen 9 – 15 103 SB

2. Anar Dalaj Groningen 9 – 15 87 SB

3. Telmen Sanjaa Groningen 9 – 7

4. Ruben van der Kaaden Warffum 9 – 4 22 SB

5. Sophie Gosselaar Finsterwolde 9 – 4 12 SB

6. Elize van der Kamp Beerta 9 – 2

Ingezonden