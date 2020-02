Muziekvereniging Nieuw Leven bestaat 100 jaar

WINSCHOTEN – Op 20 april a.s. bestaat muziekvereniging Nieuw Leven 100 jaar! Om dit te vieren zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd in 2020.



Zo trappen we het jubileumjaar af door op vrijdag 17 april muziek-theatervoorstelling ‘VrijLand’ te organiseren in samenwerking met de gemeente Oldambt en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ in cultuurhuis De Klinker.

Daarnaast organiseren we voor onze (oud-)leden, (oud-)bestuurders, genodigden en andere geïnteresseerden een receptie op zaterdag 18 april. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen mooie herinneringen worden opgehaald. De receptie vindt plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur in repetitiegebouw ’t Schortinghuis, Schortinghuisstraat 8 in Winschoten.



Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen tijdens de receptie, kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar: jubileum@nieuwleven-winschoten.nl



We hopen vele bekenden en oud-bekenden te begroeten en samen 100 jaar herinneringen op te halen!

Ingezonden door Evelien Delhaas