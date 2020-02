Onbeperkt pannenkoeken eten voor het goede doel

VRIESCHELOO -In Het Trefpunt bij de protestantse kerk in Vriescheloo wordt een pannenkoekendag gehouden.

Vastenavond wordt door veel kerken gevierd. Dit is de laatste dag/avond voor het vasten en er mag dus nog even genoten worden. Er moet een flinke voorraad vet aangelegd worden en alles in huis moet opgemaakt worden. Vroeger bestond de voorraadkast vooral uit boter, melk, eieren, meel en suiker. En daarvan kun je perfect pannenkoeken maken. Deze werden dan ook rijkelijk gegeten voordat de strenge vastenperiode er aan kwam. Daarmee was pannenkoekendag geboren.

Na pannenkoekendag begint op Aswoensdag het vasten.

De Protestantse kerken in onze regio hebben deze traditie enige jaren geleden weer opgepakt. Alleen eten wij nu de pannenkoeken voor de gezelligheid en om te bedenken hoe belangrijk voedsel is, vooral als je het niet of te weinig hebt. Saamhorigheid en solidariteit gaan hand in hand.

Daarom houden de Protestantse gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde weer deze actie voor het goede doel. Dit jaar is het doel De Blanckenborg in Blijham. Iedereen die van pannenkoeken houdt en graag een goed doel wil steunen is van harte welkom!

Waar: Het Trefpunt, Dorpsstraat 119 te Vriescheloo

Datum Dinsdag 25 februari 2020

Tijd U bent vanaf 17.30 uur welkom tot 19.00 uur.

Kosten: Het kost u slechts € 5,00 per persoon. Kinderen tot 10 jaar € 2,50. Het geld wordt volledig besteed aan het goede doel.

Ingezonden