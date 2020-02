Popduo Eikens & Warta treedt op in Albatrosgebouw

NIEUWE PEKELA – Op uitnodiging van de Culturele Commissie Pekela treden WimJan Eikens en Marco Warta op in het Albatrosgebouw. Ze spelen voornamelijk muziek uit de zestig en zeventiger jaren tot heden.

Ooit speelden deze beide mannen samen in de Frontline Showband en traden ze voornamelijk op bij grotere evenementen. Ook begeleidden ze met deze band vele bekende artiesten. Nadat Marco in 2005 besloot met de band te stoppen en WimJan tot 2010 hiermee doorging, waren hun muzikale wegen al die tijd gescheiden. Na het laatste optreden van de ‘Frontline Showband’ in 2010 hebben ze besloten om weer muzikaal samen verder te gaan onder de naam Eikens & Warta.

Nu zijn ze alweer 10 jaar drukdoende met optredens in heel Nederland en hebben ze bewezen een kwalitatief goed live duo te zijn. Ze zingen songs van o.a. Erik Clapton, Simon and Garfunkel, Blof, The Four Tops, Elvis Presley, Robby Williams etc. Daarbij bespelen ze verschillende instrumenten o.a. piano, gitaren, contrabas, accordeon en mondharmonica.

Zondagmiddag, 23 februari 2020

Aanvang: 15.00 uur (foyer open 14.00 uur)

Albatrosgebouw (voormalig doopsgezinde kerkje)

Abr. Westersstraat A 83

9663 PB Nieuwe Pekela