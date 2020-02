Ter Apelers op de hak genomen tijdens traditionele buutavonden

TER APEL – Voorafgaand aan het carnavalsweekend in Ter Apel werden vrijdag en zaterdag in Het Boschhuis de traditionele buutavonden gehouden.

Tijdens de buutavonden werden de daden van vele Ter Apelers, notabelen, middenstanders en regionale politici op ludieke wijze op de hak genomen. De buutavonden zijn al jaren een groot succes. Beide avonden waren dan ook uitverkocht.

Nadat vrijdagavond iedereen was voorgesteld, werd het Gronings Volkslied gezongen. Vorst Ronald las de proclamatie voor. Er werd teruggekeken naar de activiteiten van het jubileumjaar en welke activiteiten nog in petto zijn.

Voordat de buutreedners het woord namen werd burgemeester Jaap Velema door twee dansmariekes uit de zaal gehaald. Nadat hij in de buut-ton zijn speech had gehouden overhandigde hij de sleutel van Ter Apel aan Prins Wim de Eerste. Volgens traditie is hij deze weken “de baas” in Ter Apel. Beide avonden waren er optredens van de Dansmariekes. Het publiek was laaiend enthousiast.

De komende weken staat Ter Apel bol van de carnavalsactiviteiten, met feest bij Humanitas en in Kloosterheerd, met de jeugd van toen, carnaval op scholen en het uitdelen van fruitbakjes aan ouderen en zieken.

Op zaterdag 22 februari zal om 14:00 uur de optocht op ’t Klooster en de Wieke weer van start gaan. De dag wordt afgesloten met het carnavalsbal. Op zondag is het kindercarnaval en de maandag daarna is de Rosenmontagoptocht Rutenbrock.

Voor 13 juni staat als afsluiting van het 55 ste jubileumjaar de historische optocht door het kanaal in Ter Apel op het programma.



Foto’s: André Dümmer

