Toneelvereniging Jipsinghuizen is uitgespeeld, maar wat ging het mooi!

JIPSINGHUIZEN – Het zit erop, na zeven uitverkochte voorstellingen in vijf weekenden is Toneelvereniging Jipsinghuizen uitgespeeld.



“Met heel veel plezier hebben wij dit jaar de klucht ‘Tante Bella’s Beautysalon’ op de planken gebracht. Het was even spannend, niet onze gebruikelijke 6 maar 7 voorstellingen was ons plan. En weer hadden we telkens de zaal vol! Fantastisch publiek, van jong tot oud in het altijd gemoedelijke buurthuis in Jipsinghuizen. Bedankt allemaal! Wat fijn dat u er was. Want zonder publiek, geen toneel”, aldus Janneke Santing, namens de leden van de vereniging.

Foto’s: André Sietsma