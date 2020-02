~ Waterleaf~ door naar Stadsronde Simplon

WINSCHOTEN – Gisteravond werd de tweede provincieronde van de Pop Groningen Talent Award gehouden in Grand café Carambole in Winschoten.



De aftrap was vrijdagavond in Kolham. Vier bands streden om de gunst van coaches Hanna de Vries (o.a.programmeur Stukafest) en Romy Schoon (o.a. boeker bij Frayed bookings) gedurende een optreden van maximaal 20 minuten. Er was een vijfde act (Lonewolf) gepland, maar deze moest wegens ziekte verstek laten gaan.



De line up was als volgt:

Juandi$$imo X Beau – hiphop

Pagan Drive -rock/metal

MARVO – funk/pop

~waterleaf~ – indiepop

De presentatie van de avond was in handen van Isa Visser (organisator Tiny Room concert).



Na elk optreden was er zoals gebruikelijk overleg tussen de coaches en een evaluatiegesprek met de acts.

Bij het oordel werd van elke act nog even benadrukt wat er goed was en waar nog wat aandacht aan kon worden geschonken, waarbij naar alles werd gekeken zoals interactie met het publiek, choreografie en muzikale vaardigheden.



De act die uiteindelijk een ronde verder mag is hekkensluiter ~waterleaf~ geworden.

De band rond frontvrouw Margrieke Hoornstra speelt naar eigen zeggen nostalgische doch verfrissende muziek.

Margrieke (zang en gitaar) weet zich omringd door:

Djai-Mac Wolthof op drums; Fedde Döbken op bas en Sander van der Leeuw op gitaar.



Zij mogen zich op één van de Stadsrondes in Simplon nogmaals presenteren en wie weet gaan ze door naar het eindfeest in Vera.

Om de acts te volgen en voor meer info, kijk op https://popgroningen.nl

Ingezonden

Foto’s: Anita Meis