Worship-avond uitgesteld naar 1 maart

NIEUW-BUINEN – De Worship-avond van Insight Worship is vanwege de verwachte storm uitgesteld naar 1 maart.

Na een hele drukke periode en een succesvolle Christmaspraise in het Pagecentrum heeft Insight Worship weer de draad opgepakt en gaat weer van start met een reeks worship-avonden.

Vanwege de verwachte storm is de eerste worship-avond, die vanavond zou plaatsvinden, uitgesteld naar 1 maart. Het thema is dan “Stand In Your Love”. Spreker is Aart Langevoort, in de Kanaalstreek geen onbekende, en voorganger van de Filadelfia gemeente in De Westereen (Friesland).

Ook dit keer weer in de Baptisten Kerk in NIeuw-Buinen aan het Dwarsdiep, aanvang is om 19.30 uur, de toegang is gratis.



https://www.facebook.com/insightworship/videos/2213523508956364/