Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 10 februari 08.00 uur. Door Jules

MINDER WIND EN DROGER

Er is nog vrij veel wind maar al veel minder dan gisteren, toen er vlagen van 100 km waren, met slagregens en onweer. Er kunnen vandaag nog wel een paar buien vallen, maar veel zijn dat er niet en vanmiddag is het de meeste tijd droog. Vanavond en vannacht is de kans op buien weer groter, met kans op onweer en hagel. Temperatuur vandaag rond 8 graden, vannacht dalend tot 2 graden en kans op gladheid in een hagelbui.

Morgen is er ook kans op buien met opklaringen, bij buien is dan kans op regen- hagel, en zeker ook op sneeuw. Daarbij windkracht 5 tot 6 uit het westen, en maximum rond 6 graden.

Woensdag nog een enkele regen- of hagelbui maar lang droog, donderdag ook lang droog en pas later op de dag kans op wat regen. Dus een wisselvallige week, met vooral vanavond en morgen een paar flinke buien.