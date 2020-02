Butiq informatieavond bijziendheid bij kinderen

SCHEEMDA – Kinderen zijn steeds vaker en steeds sterker bijziend. We weten dat onze kinderen steeds meer dichtbij kijken op o.a. beeldschermen en daarnaast minder buiten spelen hier een rol in speelt. Minder bekend zijn de gevolgen van (hoge) bijziendheid op latere leeftijd. Om bewustwording van dit probleem te vergroten organiseert Butiq in Scheemda op 26 februari een gratis informatieavond over bijziendheid bij kinderen.

De wetenschappelijke term voor bijziendheid is ‘myopie’. Als je bijziend bent zie je dichtbij goed, terwijl je veraf juist wazig ziet. De ogen van kinderen zijn nog in de groei. Bij veel dichtbij kijken past het kinderoog zich daarop aan en wordt veraf kijken steeds lastiger. Vooral tussen de 6 en 17 jaar lopen kinderen het meeste risico op progressieve myopie (snel bijziender worden). Wat hier het risico van is? Oogzorgspecialist Otto Knoop van Butiq leg het uit:

“Uit onderzoek blijkt dat bijziendheid gerelateerd is aan verschillende oogaandoeningen. Hoe hoger de bijziendheid, hoe meer kans op die aandoeningen en daarmee op slechtere ogen. Bijziendheid kun je niet terugdraaien, maar je kunt het wél op tijd herkennen en proberen om verergering te voorkomen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Als Myopie Management Expert zijn we gespecialiseerd in het tegengaan van bijziendheid bij kinderen. We inventariseren of een kind verhoogd risico op bijziendheid heeft. Daarnaast geven we tips voor gezonde ogen en – als het nodig blijkt – advies over producten die bijziendheid remmen.”

De informatieavond vindt plaats op 26 februari om 19:00 uur bij Butiq in de winkel, aan de Poststraat 10 te Scheemda. Deze avond gaat over wat bijziendheid is, de klachtenpatronen bij kinderen, de gevolgen voor de ogen op latere leeftijd en wat er aan bijziendheid te doen is. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden op www.butiq.nl/informatieavond/ of via tel. (0597) 820 999. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Ingezonden