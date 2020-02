Deel oude Twaalf Apostelenboom terug in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Onlangs kreeg Museum Klooster Ter Apel een deel van de voormalige Twaalf Apostelenboom ter schenking van dhr. R. Kriek uit Ter Apel. De boom, die eeuwenlang onlosmakelijk verbonden was met het Klooster Ter Apel is daarmee teruggekeerd.

Geschiedenis van de Apostelenboom

Vele kunstenaars, zoals Johan Hemkes hebben er kunstwerken aan gewijd. De Twaalf Apostelenboom die stond bij de oostvleugel van de kloosterkerk. Het was een Winterlinde (Tilia cordata) ook wel kleinbladige Linde genoemd. De schattingen lopen wat uiteen, maar vermoedelijk is de boom bijna 500 jaar oud geworden tot het in de nacht van 28 op 29 december 2007 bij een storm is omgewaaid. Het is daarom hoogstwaarschijnlijk nog door de oorspronkelijke bewoners van het klooster, de Kruisheren van de orde van het Heilige Kruis, geplant. De boom leidde al jaren een kwijnend bestaan. Op een van de etsen van Hemkes uit 1926 is heel goed te zien dat de boom er een kleine 100 jaar geleden al slecht uitzag. Ooit werd de boom geknot en vervolgens groeiden er twaalf nieuwe takken. Hierop werd de boom min of meer heiligverklaard want die twaalf takken zouden op de twaalf apostelen duiden. Dit is vermoedelijk zijn uiteindelijke doodvonnis geworden. Want daarna is de boom niet goed meer onderhouden. Hij werd niet meer goed gesnoeid, de takken werden te lang en de boom scheurde langzaam uit elkaar. Er liep regenwater in de stam en van binnenuit begon de boom weg te rotten.

Echter voordat het noodlot zich in 2007 had voltrokken zijn enten van de oude boom genomen om nieuwe Lindes te kweken. In 2015 is één ent opnieuw naast het klooster geplant vlak bij de plek waar de oude boom stond. Ondertussen heeft zich ook een uitloper van de oude boom toch nog weten te handhaven op de oorspronkelijke plek. Op de kloosterenclave staan dus nu ineens twee Twaalf Apostelen bomen!



Lindebomen

Een Lindeboom kan, ondanks dat het hout relatief zacht is en daardoor gevoelig voor rot, toch een hoge leeftijd bereiken. Dit komt door zijn sterke herstelvermogen. Het vormt snel nieuwe takken na snoeien en kan ook snel nieuwe wortels (adventief wortels) vormen als extra steun voor de stam nodig is. Lindes worden daarom al eeuwenlang geknot, gesnoeid (soms in speciale vormen, bijvoorbeeld etages), geleid langs een raamwerk of als hakhout gebruikt.

Het hout heeft een mooie gelijkmatige structuur en is daarom ideaal voor snij- en draaiwerk. In veel kerken en voorname huizen uit de 17e en 18e eeuw zijn hiervan voorbeelden te zien. Omdat het niet kromtrekt, wordt lindehout veel gebruikt voor het maken van meubels, speelgoed en klankborden en toetsen van piano’s en orgels. Vroeger werd de vezelige bast gebruikt voor het maken van schilden, zadeltuig, touwen en manden.

Een thee gemaakt van de verse of gedroogde lindebloesem is een bekend huismiddeltje tegen verkoudheid en heeft een zweet bevorderende werking verder zou het een slijmoplossende, laxerende, koortswerende, krampstillende en kalmerende werking hebben.

De Linde werd vroeger gekoesterd als heilige boom. Waar de eik symbool staat voor het stoere en mannelijke, wordt de Linde van oudsher als vrouwelijk en lieflijk gezien. De Linde was bij de Germanen gewijd aan Freya, de godin van huiselijk geluk en het huwelijk. Onder de Linde werd in de Middeleeuwen recht gesproken, getrouwd en de Linde zou beschermen tegen hekserij. Freya was ook de beschermvrouw van huis en hof, vandaar dat er zo vaak Linden rondom huizen en boerderijen staan. Het zou ook de boeren tegen het kwaad beschermen.

Rembertus Dodonaeus schreef in zijn Cruyde boeck uit 1554 over de kracht en werking van de Linde:

Die bladeren van den Linden in water ghesoden

ghenesen die puysten ende quade seericheden van den monden van den kinderen,

alsmense daer mede wasschet.

Die selve bladeren sijn oock goet gheleyt op die gheswollen voeten

ghestooten ende met water vermenght.

Die scorsse van den Linden met azijn vermenght

geneest die quade ruydicheyt,

witte crauwagien ende dyerghelijcke scorftheden, als Plinius scrijft.

Collectie

Museum Klooster Ter Apel is erg blij met deze schenking. Het stuk is opgenomen in de collectie, hangt nu aan een van de oude muren (beide zijn vermoedelijk even oud) en is te zien voor bezoekers.

Ingezonden