DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Ostfriesland

Ook in de regio Ostfriesland heeft de storm, die in Duitsland Sabine werd genoemd, gisteren goed huis gehouden. De brandweerkorpsen zijn 157 keer uitgerukt.

Ze werden voor diverse zaken ingezet. Vaak gingen het om afgewaaide takken, omgewaaide bomen en schade aan daken en gevels. In Uplengen werd een fietser bedolven onder een boom. Hij werd door de brandweer bevrijd en overgebracht naar een ziekenhuis. Ook belandde daar een automobilist met zijn auto in het kanaal. Hij werd door de brandweer uit de gezonken auto gehaald en naar een ziekenhuis gebracht.

In Weener moest vanwege ernstige wateroverlast tijdens een hoosbui een uitvoering in een school gestaakt worden. Het gebouw werd ontruimd. De Jann-Berghausbrücke in Weener werd vanwege stormschade aan het dak van het brughuis afgesloten en meerdere straten werden uit voorzorg afgesloten.

De meeste inzetten van de brandweer waren in de gemeenten Uplengen, Westoverledingen, Rhauderfehn en Leer. Ook in de gemeenten Hesel en Jümme, Bunde, Jemgum, Ostrhauderfehn, Moormerland en Weener werd veel stormschade gemeld.

De brandweer verwacht ook vandaag voor stormschade in actie te moeten komen.

Haren

De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersincident wat woensdag j.l. rond half drie ’s middags op de B 70 tussen Haren en Lathen plaatsvond. Daar moest een automobilist naar rechts uitwijken voor tegemoetkomende weggebruiker die met zijn personenauto een vrachtwagen inhaalde. Hierbij raakte de auto beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

Zaterdagnacht zijn op het terrein van de watersportvereniging aan de Achtern Diek meerdere boten beschadigd. De daders hebben zich op vijf boten begeven. Of er iets is gestolen is nog niet bekend. Ook werd daar van een geparkeerde auto een raam ingeslagen. uit de auto werden flessen drank gestolen en ook de kentekenplaten werden meegenomen.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren.

Walchum

Gisteravond is om 22.45 uur op de A 31, ter hoogte van de parkeerplaats Walchum, de bestuurder van een Peugeot 207 tegen een vrachtwagen gereden. Hij zette zijn reis voort zonder zich om de schade te bekommeren. Bij de parkeerplaats reed hij tegen de vangrail. De auto sloeg vervolgens meerdere keren over de kop. De bestuurder heeft de benen genomen. De schade bedraagt zo’n 10.000 euro. De politie is op zoek naar de bestuurder van de Peugeot en getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg.