Reizigers vallen door de mand bij controles door de grenspolitie

WEENER, TWIST, SCHÖNINGHSDORF – Bij controles door de grenspolitie zijn drie personen door de mand gevallen.

Weener

Zaterdagmiddag viel tijdens een controle in de trein van Nederland naar Weener een 33 jarige Duitser door de mand. De personalia van de man werden om vier uur op het station in Weener door de computer gehaald. Daaruit bleek dat tegen de man in verband met verboden wapenbezit een arrestatiebevel uitgegeven was. Hij had nog een boete van 900 euro openstaan.

De man had niet genoeg geld om de boete te voldoen. Dit lukte ook niet met financiële hulp van een vriend, die bij hem in de trein zat. Een vriendin uit Bremen schoot te hulp door het resterend bedrag bij het politiebureau in Bremen te storten. Op deze manier bespaarde zij haar vriend een gevangenisstraf van 90 dagen.

Twist, Schöninghsdorf

Gisteravond controleerde de politie op de B402 bij Schöninghsdorf om kwart voor elf een personenauto met daarin twee vrouwen van 32 en 33 jaar. Zij waren kort daarvoor de grens gepasseerd.

De 32 jarige had geen legitimatie bij zich en probeerde zich uit te geven voor haar 10 jaar jongere zus. Dit hadden de agenten al snel in de gaten. Ook konden de dames geen geloofwaardige verklaring geven voor hun oponthoud in Nederland.

De agenten besloten de auto aan een grondige controle te onderwerpen. Ze troffen ongeveer een kilo amfetamine met een straatwaarde van 12.000 aan. Daarnaast vonden ze 110 gram ketamine, 8 gram wiet, enkele xtc pillen en capsules met een tot nu toe een onbekende stof.

De verdovende middelen werden in beslag genomen en er werd proces-verbaal opgemaakt.