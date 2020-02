Studenten Hanzehogeschool en Wageningen winnaars Avebe Student Challenge

GRONINGEN – Studenten van de Hanzehogeschool Groningen en Wageningen Universiteit hebben met hun team Ave2be, de Avebe Student Challenge gewonnen. Ze hebben daarmee een jaar collegegeld in de wacht gesleept.

Met de Student Challenge heeft Avebe studenten uitgedaagd om in het kader van het 100-jarig jubileum van de coöperatie de fabriek van de toekomst te ontwerpen. Innovatie en duurzaamheid staan daarbij centraal. Het team, bestaande uit Nicolas Curubeto, Sander Oosterveld en Connor Calnan, wist met hun voorstel Ave-To-be: The Plant of the Future, zowel de jury als het publiek te overtuigen en liet daarmee de vier andere finalisten achter zich.

De jury was zeer onder de indruk van het voorstel van het winnende team. In hun voorstel deden ze suggesties voor nieuwe producten en processen. Vooral de geïntegreerde aanpak viel op, waarbij dit zelfs met experimenten werd ondersteund. “Het team heeft veel moeite gedaan om tot dit voorstel van de Avebe-fabriek van de toekomst te komen. Het was een zeer uitgebreid rapport, waarbij elke processtap is overwogen in een geïntegreerde aanpak voor de hele fabriek”, aldus de jury. Op de tweede plek is team Novation van TU Delft geëindigd. De derde plaats was voor CT4 van de Hanzehogeschool.

De Student Challenge: ontwerp de fabriek van de toekomst en win een jaar collegegeld In totaal gaven ruim 60 studenten uit heel Nederland gehoor aan de oproep van Avebe om de fabriek van de toekomst te ontwerpen. De opdracht voor de Student Challenge was uitdagend: wat als je een fabriek voor Avebe helemaal opnieuw mocht bouwen? Welke technieken zou je dan toepassen om de ingrediënten uit de aardappel maximaal tot waarde te brengen, met minimale inzet van energie, water en chemie? Ter voorbereiding op de challenge bezochten de studenten een van de productielocaties van Avebe in Ter Apelkanaal, ’s werelds grootste aardappelzetmeelfabriek. Daarna werkten ze in teams aan hun voorstellen. Er werden acht voorstellen ingeleverd. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Marcel Schuttelaar, oprichter van Schuttelaar & Partners, beoordeelde de inzendingen, waarvan vijf hun voorstel mochten pitchen. Tijdens de grote finale op 7 februari stemde het publiek mee om de uiteindelijke winnaar te kiezen. De studenten uit het winnende team ontvangen allen een jaar collegegeld.

Over Avebe Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

Meer informatie over Avebe is te vinden op: www.avebe.com

Ingezonden