Studiedag Veenkoloniaal Symfonie Orkest laat bewoners van Visio ‘De Brink’, meegenieten

VRIES – De studiedag van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest (VKSO) o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher werd zondag 9 februari jl. gehouden op een locatie dat je niet direct zou verwachten, nl. in activiteitencentrum ‘Het Diggelhoes’, dat deel uitmaakt van Visio ‘De Brink’ in het Drentse Vries en onderdeel is van Koninklijke ‘Visio’, welke 200 jaar geleden werd opgericht en nog altijd dezelfde missie heeft: het bieden van vele diensten voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.

Visio ‘De Brink’ en het VKSO vullen elkaar goed aan door hun activiteiten aan elkaar te verbinden. Een synergie van twee totaal verschillende organisaties blijkt een uitstekende formule.

Visio’ De Brink’ bood de ruimte en een uitgebreide lunch aan het orkest voor het houden van de studiedag, dat helaas ingekort moest worden door de komst van storm Ciara.

Het VKSO onthield belangstellende bewoners er echter niet van om een deel van de repetitie mee te laten beleven waarin o.a. de ongekend populaire ‘Star Wars’ en de wereldwijd beroemde ‘Over The Rainbow’ uit de musical The Wizard of Oz’ werden gerepeteerd, samen met de veelgeprezen altmezzo Carina Vinke. Dit alles ter voorbereiding van filmconcerten in een tweetal theaters in Nederland en Duitsland.

Het activiteitencentrum ‘Het Diggelhoes’ werd voor even omgetoverd tot een concertzaal waarvan de aanwezige bewoners van Visio ‘De Brink’ intens van hebben genoten. Zo werd een gezamenlijke doel van het VKSO en Visio ‘De Brink’ duidelijk zichtbaar: bewoners een onvergetelijk muzikaal moment mee te geven!

Ingezonden

Foto’s: Helma Leutscher