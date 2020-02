Dijkdoorgangen Delfzijl vanmorgen weer dicht

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 11 februari 08.00 uur. Door Jules

WINTERSE BUIEN

Het waait ook vandaag stevig door met windkracht 5 tot 7 en bij buien enkele windvlagen. Met die buien valt het vanochtend nog mee: er valt verspreid wat regen of motregen. Vanmiddag en vanavond neemt de kans op een flinke bui juist toe, en daarbij is kans op hagel en onweer. Ook een sneeuwbui is mogelijk, de maximumtemperatuur is 6 a 7 graden.

Vannacht en morgenochtend blijft er kans op een regen- hagel- of sneeuwbui, morgenmiddag is het droog met veel opklaringen en minder wind. Maximum morgen rond 7 graden.

Donderdag begint droog maar later in de dag is er kans op regen en sneeuw, vrijdag is het droog. Maar het weekend is weer wisselvalliger, dan gaat de temperatuur omhoog tot ongeveer 11 graden.