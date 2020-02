Museum de Oude Wolden zoekt oude foto’s van brommerliefhebbers

BELLINGWOLDE – Voor de in april 2020 verwachte tentoonstelling over nostalgie is het MOW op zoek naar brommerliefhebbers.



Was jij tussen pakweg 1945 en 1990 de trotse bezitter van een brommer en heb je een foto waarop jij stralend poseert naast je Puch, staat te sleutelen aan je Kreidler, je Zündapp staat op te poetsen of rondtoert op je Honda? Dan plaatst Museum de Oude Wolden die foto graag in de de expositie ‘De grote nostalgieshow’ .



Op vrijdag 27 maart van 16.00 tot 20.00 uur kun je in het MOW je foto laten scannen. Je mag je foto ook via email opsturen maar let dan wel op het volgende. Die digitale foto moet kwalitatief goed zijn en een minimale bestandsgrootte van 1 Mb hebben. Vermeld in je bericht in ieder geval je naam, het jaar waarin, de plaats waar de foto genomen is en natuurlijk het type brommer.



Het MOW I Museum Westerwolde vind je aan de Hoofdweg 161 in Bellingwolde.

