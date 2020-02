Ontmoeting ‘Rouw in mijn hart’ in Zuidlaren

ZUIDLAREN – De stichting Als kanker je raakt organiseert op donderdag 19 maart 2020 de kleinschalige ontmoeting ‘Rouw in mijn hart’ voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker of aan een andere ziekte. Iedereen is welkom van 10.30 tot 15.30 uur in De Meent, Stationsweg 159, Zuidlaren.



Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was.

Deze dag is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat verder gaat.

Er wordt op meerdere manieren stilgestaan bij ‘Rouw in mijn hart’. Er is ruimte voor gesprek, een symbolische verwerking en een creatieve workshop van Loes den Uijl. Margreet Verspuij leidt de dag.

Meer informatie? Aanmelden?

Er is ruimte voor 12 deelnemers. Graag vooraf aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Over de stichting

De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en bemoediging.

