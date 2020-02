Openluchttheater Sellingen maakt zich op voor nieuw seizoen

SELLINGEN – Na het afgelopen succesvolle jaar, maakt het Openluchttheater Sellingen zich nu op voor een nieuw seizoen.

Sinds enige jaren programmeert het Openluchttheater Sellingen aan het einde van de zomervakantie voorstellingen die geïnspireerd zijn op lokale Westerwoldse / Groningse verhalen. Zo zijn al verhalen voor het voetlicht gebracht over het begin van de gaswinning (“Het Gas Nam”; 2016), “Geertje Gepkea Trenning, prinses van Veele”; 2017, “Omkijken”; 2018 en “Harm Heisa, stille getuige”; 2019. Naast deze eigen producties waren er ook zondagmiddag voorstellingen met gezellige muziek van o.a. Bob Heidema, Roon Staal en het Ketelkoor uit Sellingen.

Voor het seizoen 2020 staan er ook weer mooie voorstelling op het programma, te weten: 28 juni Roon Staal, 19 juli Het ketelkoor en 20, 21, 22, 27, 28 en 29 augustus de voorstelling “De Verheven Hasseberg”.

Dit laatste is een gedramatiseerd verhaal over de veranderingen rondom de Hasseberg in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het verhaal is van de hand van Roelof Pinxterhuis en wordt geregisseerd door Ida Goossens.

Naast alle voorstellingen is het Openluchttheater Sellingen ook bezig met het stapsgewijs opknappen van dit unieke stukje Westerwoldse cultuurlocatie in het bos tussen het zwembad en de camping “de Barkhoorn”. Catering faciliteiten, toiletten en het regiehok hebben al een metamorfose ondergaan. Dit jaar staat de toegangspoort op het programma om aangepakt te worden om in 2021 klaar te zijn voor het 35 jaar jubileum van het Openluchttheater Sellingen. Ook de technische installatie heeft inmiddels een update gehad en het groen is een jaarlijks terugkerende onderhoudsklus.

Voor al deze aspecten van het theater staat een enthousiast team van vrijwilligers klaar om alle voorstellingen in goede banen te leiden en de gasten te verwelkomen.

Vind je het leuk om het Openluchttheater Sellingen als vrijwilliger te ondersteunen met het onderhoud van het theater of het begeleiden van gasten van het theater, dan kun je je via de mail melden bij het secretariaat van het Openluchttheater Sellingen. Voor meer informatie over het theater www.openluchttheatersellingen.nl

Ingezonden