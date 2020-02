Bevrijdingsconcert Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’

VEENDAM – Op zaterdag 4 april nodigt Muziekvereniging Voorwaarts Veendam u uit voor het bevrijdingsconcert ‘Vrij Land’, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Het concert vindt plaats in de Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1 in Veendam en begint om 20:00 uur.

Wij genieten dagelijks van onze vrijheid, maar wat is vrijheid? Op zoek naar antwoorden neemt de kapel u met fantastische muziek en poëtische verhalen mee door ons prachtige land. Vrij Land laat zien hoe die vrijheid in onze samenleving geworteld is en wie de mensen zijn die deze vrijheid in stand houden.

Historische archiefbeelden en speciaal voor de voorstelling gecreëerde video-content laten zien hoe trots wij mogen zijn op ons land. Margo Verhoeven vertelt en zingt over vrijheid. Samen met de 52 professionele musici van Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ vieren we onze vrijheid en eren we de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn.

Dit concert wordt georganiseerd door Muziekvereniging Voorwaarts Veendam die op 21 september 2020 haar 100-jarig jubileum viert. De toegang is gratis. Kaarten zijn vanaf 24 februari te verkrijgen via de kassa van theater vanBeresteyn en via de website van de vereniging (www.voorwaartsveendam.nl). Er geldt een maximum aantal van 4 kaarten per persoon.

