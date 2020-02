Doornroosje De Musical in Theater Geert Teis

STADSKANAAL – Na een succesvolle reeks van elf betoverende sprookjesmusicals, die jaarlijks bezocht worden door meer dan 120.000 bezoekers, blaast Van Hoorne Entertainment dit seizoen Doornroosje De Musical compleet nieuw leven in. Op vrijdag 6 maart is de adembenemende, feeërieke familievoorstelling te zien in Theater Geert Teis.

Het wereldberoemde verhaal over het lieftallige prinsesje dat zich prikt aan een spinnewiel werd een aantal jaren geleden al omgetoverd tot een magische familievoorstelling en zal, in een geheel nieuw jasje, opnieuw een plekje veroveren in de harten van vele kinderen en hun (groot)ouders.

In deze volledig nieuwe sprookjesmusical met een twist wordt de rol van Doornroosje gespeeld door Sita, die al eerder te zien was als de Kleine Zeemeermin en Rapunzel. Uiteraard mag het populaire tovenaarsduo, Titus & Fien, niet ontbreken. Ook zij keren natuurlijk terug in deze sprookjesvoorstelling voor de dagelijkse portie lachen, gieren, brullen!

Het verhaal

In een land hier ver, ver vandaan leeft een prachtig prinsesje. Zo mooi, zo lief en vooral zo zoet, als de geur van bloeiende rode rozen op een warme zomerdag. Daarom noemen ze haar: Doornroosje. Samen met haar lieftallige peetmoeders, drie goede feeën, woont ze in een sprookjesachtig paleis. Dan is de grote dag aangebroken: Doornroosje is jarig! Vandaag wordt ze 21 jaar én gekroond tot koningin! Maar, ergens aan de andere kant van het dorp heeft de gemene tovenares Fien zo haar eigen plannen: zij wil zelf heersen over het land. Samen met haar man Titus bedenkt ze een listige betovering. Zal de vreselijke slaapspreuk van Fien ooit verbroken worden of blijft Doornroosje voor altijd in dromenland?

Kom verkleed!

De kinderen kunnen deelnemen aan de betoverende Sprookjesverkleedwedstrijd. Ze maken dan kans op een sprookjesachtig prijzenpakket die na de show wordt uitgereikt op het podium.

Meet & Greet en Sprookjesafterparty

Na afloop van de voorstelling kan iedereen met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet. Ook kunnen de bezoekers nog even lekker dansen bij de Sprookjesafterparty in de foyer van het theater. Een gezellig feestje voor het hele gezin!

Vrijdag 6 maart om 19.00 uur, bij Theater Geert Teis, Geert Teisplein 2 Stadskanaal.

Ingezonden