Epilepsiefonds neemt Epilepsie Café over

GRONINGEN – Het Epilepsie Café, de ontmoetingsplek voor mensen met epilepsie en hun naasten, is per 1 januari 2020 overgenomen door het Koninklijk Epilepsiefonds als onderdeel van de samenwerking met de Epilepsie Vereniging Nederland. Aan de opzet verandert in eerste instantie niets, maar de samenwerking geeft meer mogelijkheden om het Epilepsie Café in de toekomst breder en steviger neer te zetten.

Het eerstvolgende Epilepsie Café voor de omgeving Groningen is op dinsdagavond 25 februari in Kroeg van Klaas te Groningen. Inloop is vanaf 19:30 en het begint om 20:00 tot 22:00. De toegang blijft gratis.

Epilepsie in gezin, werk en relaties

In het Epilepsie Café kunnen mensen met epilepsie, hun partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie, vrienden en andere belangstellenden met elkaar ervaringen delen over leven met epilepsie. Hoe houd je de balans in je gezin, hoe vertel ik het mijn collega’s, waar moet ik rekening mee houden in het verkeer of op school, ect.

Aanwezigheid van (zorg)professionals.

Geregeld zijn er deskundigen aanwezig voor specifieke vragen, zoals artsen, verpleegkundigen, onderwijsspecialisten of maatschappelijk werkers.

Ingezonden