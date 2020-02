Hoog water bij De Gaast

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 12 februari 08.00 uur. Door Jules

MINDER WIND

Het is nog steeds een wisselvallige dag, maar het waait wat minder hard dan gisteren, er staat nog wel windkracht 5 tot 6. En er zijn nog buien, met kans op hagel. In de opklaringen wordt het vanmiddag ongeveer 7 graden.

Vanavond neemt de wind sterk af en het is dan droog, vannacht is redelijk rustig met minimumtemperatuur rond het vriespunt. Daardoor kans op gladde wegen en bevroren ruiten op de auto. Morgenochtend is het koud met een zuidenwind, in de loop van de ochtend en morgenmiddag zijn er flinke perioden met regen en mogelijk ook natte sneeuw. De temperatuur stijgt uiteindelijk tot 5 graden.

Vrijdag is het droog met af en toe zon, maar in de loop van de zaterdag gaat het af en toe regenen. Zondag en maandag zijn daarna heel nat met veel regen en een harde zuidwestenwind. Temperatuur in het weekend stijgend naar 11 a 12 graden.