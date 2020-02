Investeringsmaatschappij in attractieparken toont interesse in Ter Apel

TER APEL – Het Franse investeringsbureau dat achter attractiepark Walygator Parc zit, heeft interesse getoond in het bouwen van een locatie in of nabij Ter Apel. Een exacte locatie is nog niet bekend, maar er zijn al afgevaardigden van de maatschappij in gesprek geweest met de gemeente Westerwolde om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.



De Fransozen hebben bewust het oog laten vallen op Ter Apel. Dit omdat er daar in de regio weinig attractieparken zijn en zij kansen zien omdat er het COA is. Eventuele samenwerking met die organisatie kan leiden tot hogere bezoekersaantallen dan vooraf ingecalculeerd.



Vanuit Walygator Parcs is er grote interesse in het gebied rondom het Klooster van Ter Apel, omdat dat de locatie is dat het verleden en de moderne wereld met elkaar kan verbinden. De organisatie tracht in de aankomende weken meer informatie te kunnen verschaffen over eventuele knopen die zijn doorgehakt.

