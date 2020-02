Kindermiddag Bibliotheek Veendam: Flessenpost

VEENDAM – Verstuur een brief of tekening per flessenpost! Woensdag 19 februari staat de kindermiddag in Bibliotheek Veendam in het teken van zeevaart.

In samenwerking met het Veenkoloniaal Museum organiseert Bibliotheek Veendam op woensdag 19 februari een kindermiddag in het kader van de tentoonstelling ‘Voortvarende vrouwen’. Tijdens de kindermiddag gaan we onze eigen flessenpost maken. Schrijf een brief of maak een mooie tekening!

De gratis kindermiddag kent een vrije inloop tussen 14.00 uur en 16.30 uur.

Expositie Voortvarende vrouwen

In de 19de eeuw kwam de Veenkoloniale Zeevaart tot ongekende bloei. Meer dan 60% van de Nederlandse vloot kwam uit plaatsen als Oud- en Nieuwe Pekela, Sappemeer, Veendam en Wildervank. Varende op relatief kleine schepen bevoeren ze de wereldzeeën, en de stuurmans-en kapiteinsvrouwen gingen mee aan boord. Het Veenkoloniaal Museum in Veendam wijdt een bijzondere expositie aan deze Voortvarende Vrouwen.

Ingezonden