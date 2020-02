Mieja’s Snelbuffet stopt

OUDE PEKELA – Mieja’s snelbuffet is sinds april 1978 gevestigd aan de burgemeester van Weeringstraat en sindsdien een begrip in Oude Pekela. Na 42 jaar stopt dit familiebedrijf.



Het begon allemaal in de jaren ’70 met de snackwagen van Jan en Mien Nieman, waarmee gevent werd in diverse dorpen. Ook stond de wagen op markten, waaronder die van Oude Pekela. In die tijd werd de markt nog voor het gemeentehuis gehouden.



In 1978 vestigden ze zich in het huidige pand, waar nu na jaren, aanstaande woensdag 19 februari, Mieja’s Snelbuffet voor het laatst geopend zal zijn. Om 20.30 uur zullen ze voor de laatste keer de deuren sluiten.



Arjan, Jan en Mien Nieman willen al hun klanten bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 42 jaar .

Ingezonden