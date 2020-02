Reizigers testen automatisch bestuurde trein

GRONINGEN, ZUIDHORN – Vanmorgen maakten zo’n 50 treinreizigers voor het eerst een rit in een automatisch bestuurde trein. De trein reed tussen Groningen en Zuidhorn. Een Groningse primeur op het Nederlandse spoor! Van 13 tot en met 17 februari rijden nog eens 250 testers mee met testritten tussen Groningen en Buitenpost. De testritten geven belangrijke informatie over hoe reizigers het rijden met een automatisch bestuurde trein (ATO) beleven.

Hoe ervaren reizigers het rijden in een automatisch bestuurde trein? En het remmen of het optrekken ervan? Dat zijn enkele vragen in het reizigersonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksorganisatie TNO. De deelnemers aan de testritten worden vooraf, tijdens en na de rit bevraagd aan de hand van een enquête.

Waarom deze testritten juist in Groningen?

Groningen loopt voorop op het gebied van autonoom vervoer. Hierin werken wij samen met de provincies Drenthe en Fryslân, ProRail, Arriva Nederland en Stadler. Autonoom openbaar vervoer is een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Noord-Nederland te behouden en te verbeteren.

De verwachting is dat de ATO-techniek kan bijdragen aan constanter en punctueler rijden. In Groningen zijn veel baanvakken enkelsporig, dat betekent dat treinen elkaar niet kunnen kruisen en dat beperkt de capaciteit op het spoor. Met deze techniek kunnen treinen in de toekomst dichter op elkaar rijden. Dit is dus een innovatieve oplossing om meer capaciteit op het spoor te creëren, zonder dat we hiervoor extra spoorlijnen hoeven aan te leggen.

Slim & groen

Op gebied van duurzaamheid is een automatisch bestuurde trein ook erg interessant. Automatisch bestuurde treinen rijden energiezuiniger. Tijdens deze testen onderzoeken we ook hoeveel energie je zo bespaart. Automatisch bestuurde treinen zijn dus heel slim & groen.

Cruise control

ATO, met automatiseringsniveau 2, functioneert voor de machinist als een soort cruise control, ook wel automatische piloot (Automatic Train Operation, niveau 2). De machinist blijft verantwoordelijk voor het veilig bedienen en rijden van de trein.

Samenwerking

De provincie Groningen, ProRail, Arriva Nederland en Stadler (leverancier van de techniek) werken samen aan de ontwikkeling van ATO. In de afgelopen maanden hebben de samenwerkingspartners al succesvolle testen zonder reizigers uitgevoerd op het spoor tussen Groningen en Zuidhorn.

